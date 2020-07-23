Песков указал на высокую занятость и срочные дела Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не уходит от общения с гражданами, однако у него есть дела, требующие срочного решения. Об этом в четверг, 23 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона», — сказал Песков.

Представитель Кремля призвал не делать скоропостижных выводов о работе Дегтярева. Он отметил, что необходимо время для того, чтобы давать какие-либо оценки деятельности врио главы региона.

Кроме этого, Песков подчеркнул, что жители Хабаровского края, имеющие претензии к местной и федеральной власти, безусловно, достойны быть услышанными. По его словам, именно этим сейчас «в первоочередном порядке» занимается Дегтярев.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В тот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству.

Врио губернатора заявил, что пока не планирует менять команду бывшего главы региона.