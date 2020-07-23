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Песков переадресовал ЦИК вопросы об опросе о продлении голосования

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Кремле не знают деталей опроса Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о продлении голосования. Об этом заявил журналистам в четверг, 23 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы видели сообщения СМИ, мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался. Наверное, как-то это должны аргументировать в самой ЦИК», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли в Кремле подробности ситуации с размещенным в соцсетях ЦИК, а затем удаленным опросом об отношении граждан к многодневному голосованию.

Песков отметил, что закон с поправками о трехдневном голосовании уже приняли в Госдуме.

«Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно так же есть те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность», — добавил пресс-секретарь.

Как сообщает РБК, речь идет об опросе, который появился в Twitter ЦИК 21 июля. Участникам предложили ответить на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» Позднее опрос был удален.

Госдума на пленарном заседании 21 июля приняла закон с поправками в избирательное законодательство, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. На следующий день комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал этот закон и рекомендовал парламентариям одобрить его 24 июля.

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