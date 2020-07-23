В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае

Митинги в Хабаровском крае проходят из-за крайне эмоциональной реакции жителей на отставку губернатора региона Сергея Фургала. Такое мнение высказал в четверг, 23 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом это эмоциональная реакция. Речь идет о бывшем губернаторе региона, который пользовался популярностью в своем регионе. Но тем не менее произошла нестандартная чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения в причастности к тяжкому преступлению», — объяснил представитель Кремля.

По его мнению, это весомый повод для «весьма острой эмоциональной реакции». Комментируя антимосковские лозунги, звучащие на митингах, Песков сказал, что «не стал бы обобщать ситуацию и все подводить под единый знаменатель». Кроме того, он допустил, что ситуация может быть выгодна квазиоппозиции, представители которой вносят свой вклад в накаленную обстановку.

«Пишут лозунги, говорят лозунги, есть отдельные люди… Сейчас это такое модное направление для представителей квазиоппозиции, которая не прочь чуть-чуть пошуметь, попытаться пошуметь, чуть-чуть заработать себе каких-то очков на этой ситуации», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Бывшего губернатора доставили в Москву и обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы Фургал арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.