Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за риска лесных пожаров

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью в лесах. Неблагополучные условия прогнозируются до 27 июля.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в восточных районах республики. Также местами сохраняется пожарная опасность лесов 4-го класса. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Запрет на посещение лесов был введен 15 июля. Ограничительные меры будут действовать три недели.

Ранее сообщалось, что высокую пожароопасность спрогнозировали в Магаданской области. Неблагоприятные условия складываются в Ягоднинском городском округе.