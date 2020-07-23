Купальный сезон стартовал в Великом Новгороде
Мэрия Великого Новгорода сообщила о старте купального сезона. Отдых у воды разрешен только на двух территориях.
Открытие купального сезона откладывалось из-за пандемии коронавируса. На данный момент власти разрешили отдых на пляжах. Купание разрешено на Юрьевской и Софийской набережных. Об этом сообщает ИА FlashNord.
В местах, пригодных для купания, обеспечено дежурство спасателей. Также за ситуацией будут следить полицейские.
15 июля купальный сезон стартовал в Приморском крае. Вода прогрелась до необходимой температуры. Наиболее высокая температура воды фиксируется на побережье Хасанского района.