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Купальный сезон стартовал в Великом Новгороде

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Мэрия Великого Новгорода сообщила о старте купального сезона. Отдых у воды разрешен только на двух территориях.

Открытие купального сезона откладывалось из-за пандемии коронавируса. На данный момент власти разрешили отдых на пляжах. Купание разрешено на Юрьевской и Софийской набережных. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В местах, пригодных для купания, обеспечено дежурство спасателей. Также за ситуацией будут следить полицейские.

15 июля купальный сезон стартовал в Приморском крае. Вода прогрелась до необходимой температуры. Наиболее высокая температура воды фиксируется на побережье Хасанского района.

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