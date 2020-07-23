Благоустройство Автозаводского парка отложили в Нижнем Новгороде

Жители Нижнего Новгорода обеспокоены состоянием Автозаводского парка. Такие комментарии появились на странице главы региона Глеба Никитина в Instagram.

На обращения отреагировала администрация города, отметив, что в период с 2015 по 2019 год там привели в порядок более 8 тыс. кв. м территории, передает ИА «НьюсНН».

В 2020-м также планировались ремонтные работы. Однако их пришлось отложить по причине «полного отсутствия доходов». На обновление парка требуется более 30 млн рублей.