Суд Шри-Ланки отложил рассмотрение дела о сборе жуков россиянами

Судебное заседание, в ходе которого решится судьба трех россиян, обвиняемых в сборе насекомых на Шри-Ланке, состоится 27 августа. Об этом в среду, 23 июля, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Георгий Сухов.

Он уточнил, что сторона защиты подала ходатайство о прекращении уголовного дела из-за грубых нарушений уголовно-процессуального кодекса Шри-Ланки во время задержания и обысков.

«Судебное заседание отложено до 27 августа. Сторона защиты представила свои возражения относительно законности уголовного преследования. Были грубо нарушены нормы международного права и нормы уголовно-процессуального кодекса Шри-Ланки в части не предоставления защитника, не предоставления переводчика на первоначальных стадиях уголовного процесса — при задержании, обысках. Обвиняемые не были допрошены в течение суток после задержания, что предписано уголовно-процессуальным кодексом Шри-Ланки», — заявил защитник.

Сухов уточнил, что состояние ростовского зоолога Александра Игнатенко, ранее госпитализированного из-за язвы пищевода, сейчас стабилизировалось.

«Они сегодня все присутствовали на суде, там же присутствовал и заведующий консульским отделом РФ в Шри-Ланке, адвокат. Сторона защиты была представлена целой группой должностных лиц и защитников», — добавил адвокат.

Игнатенко — сотрудник Ростовского зоопарка. Его задержали на Шри-Ланке вместе с друзьями Артемом Рябовым и Николаем Килафяном около четырех месяцев назад по подозрению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и другим видам мелких животных. Россияне вину не признают. По их словам, они собирали только мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали. Они утверждают, что делали это вне заповедника, в соответствии с местным законодательством.

Об аресте Рябова и Килафяна стало известно 25 июня. Тогда Мельников рассказывал, что россиян могли отпустить под поручительство местных жителей, но те соглашались ручаться только за деньги, которых у арестованных не было. По словам правозащитника, им не предоставляли переводчика и держали в камере на 100 человек вместе с обвиняемыми в тяжких преступлениях. Игнатенко вскоре попал в больницу из-за обострения язвы от тюремной еды.

2 июля суд Шри-Ланки изменил меру пресечения Рябову и Килафяну, отпустив их из-под стражи под личное поручительство.