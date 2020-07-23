Модельный центр занятости откроют на Сахалине

На Сахалине в поселке Тымовское в ближайшее время откроют модельный центр занятости «Кадровый центр. Работа России». Он заработает в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Как рассказали ИА SakhalinMedia в областном агентстве по труду и занятости населения, в обновленном центре реализуют новую модель отношений между теми, кто ищет работу, и теми, кто ее предлагает. Ключевая цель такого проактивного формата – достижение многофункциональности и индивидуального подхода к соискателям и работодателям, отметили в агентстве.

Территорию центра разобьют на зоны: административный сектор для информирования и ожидания, сектор первичного и вторичного приема, помещение для групповых занятий и консультаций, зоны для индивидуальной работы с жителями и работодателями.

В центре установят информационные терминалы для бесплатного доступа к электронным сервисам, таким как портал «Работа в России», портал госуслуг РФ и «Онлайнинспеция.РФ». Также там будут компьютеры со свободным доступом к интернету. Граждане смогут бесплатно сделать копии документов.

В июне сообщалось, что все школы на Сахалине к 2025 году должны перейти на обучение в одну смену. Для этого по нацпроекту «Образование» создадут более 14 тыс. дополнительных мест.