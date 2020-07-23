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Мишустин рассказал о сохранении стабильного состояния экономики России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Доходы, накопленные до пандемии коронавирусной инфекции, позволяют России чувствовать себя стабильно. Об этом в четверг, 23 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были, собственно говоря, собраны до этого во все уровни бюджета России, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно», — сказал Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Вместе с тем он признал, что пандемия фактически замедлила экономический рост, снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла существенный урон как гражданам, так и бизнесу.

По прогнозам Мишустина, объем Фонда национального благосостояния к концу 2020 года будет не ниже 8 трлн рублей. Кроме того, премьер-министр заверил, что на стратегические цели и национальные проекты в России достаточно средств.

Мишустин 22 июля во время презентации ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что корректировка нацпроектов будет учитывать и ориентироваться на конкретные и значимые результаты для каждого человека.

В ходе этого выступления Мишустин назвал ключевой задачей борьбу с бедностью и рассказал о том, чего удалось добиться в этом направлении правительству страны.

В тот же день глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что национальный план восстановления экономики уже реализуется.

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