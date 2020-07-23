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Мишустин рассказал о желании в молодости стать врачом

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин до работы в налоговой службе планировал поступать в медицинский институт, об этом он рассказал в интервью, фрагмент которого показал телеканал «Россия-24» в четверг, 23 июля.

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«У меня мама медицинская сестра с многолетним стажем, к врачам я отношусь очень трепетно, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах — ее подруги, друзья, знакомые. Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе», — сказал Мишустин.

По его словам, он относится с огромным уважением к врачам, которые во время пандемии коронавируса жертвовали собственным здоровьем и даже жизням, а также общением с семьями.

Мишустин поблагодарил медицинских сотрудников за их работу и еще раз повторил, что относится к ним «очень трепетно».

По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Больше всего новых заболевших — в Москве (608), Свердловской (249) и Нижегородской областях (202).

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 795 038 пациентов с коронавирусом, из них вылечились 580 330 человек, умерли 12 892.

22 июля Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что действия российских властей по борьбе с коронавирусом были продуманными и проактивными. Он также заявил, что РФ справляется с COVID-19 лучше многих стран, а система здравоохранения оказалась готова к «экстремальному» вызову пандемии.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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