В России появилось решение для дистанционного мониторинга здоровья

«Мегафон» запускает решение на базе платформы интернета вещей, которое позволит государственным и частным медицинским учреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 июля в распоряжении «Известий».

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа «Мегафона» позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему «скорую», — рассказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров.

Кроме того, если пациент забудет провести измерения показателей здоровья, сервис пришлет ему SMS-сообщение с напоминанием.

Функционирование такого сервиса возможно благодаря SIM-картам, через которые медицинские приборы будут передавать данные измерений в облако «Мегафона», где они зарегистрируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные будут доступны только для лечащего врача в интерфейсе решения. В профиле пациента будут собраны целевые и текущие показатели, фамилии других лечащих врачей. При этом через сервис можно оформить запись на прием.

В «Мегафоне» уточнили, что первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Платформа сейчас предполагает два варианта сценария — короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.

Развитие цифровых сервисов «Мегафона» в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Решение «Мегафона» рассчитано на подключение всего медицинского оборудования, способного осуществлять передачу данных, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Решение «Мегафона» создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.