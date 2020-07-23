Мишустин назвал необходимые условия для развития внутреннего туризма

Для развития внутреннего туризма нужно создавать условия для комфортного отдыха в России, а не закрывать искусственно границы. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в четверг, 23 июля.

«Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Сейчас правительство рассматривает варианты повышения доступности авиа- и железнодорожных билетов, отметил премьер. Это также будет способствовать популяризации внутреннего туризма, заявил он.

22 июля Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбэк в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за каждую поездку по России стоимостью от 25 тыс. до 75 тыс. рублей соответственно.

В программу стимулирования внутрироссийского туризма войдут в том числе и круизные туры.

В программе будет участвовать 51 регион.