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Мишустин назвал необходимые условия для развития внутреннего туризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для развития внутреннего туризма нужно создавать условия для комфортного отдыха в России, а не закрывать искусственно границы. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в четверг, 23 июля.

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«Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Сейчас правительство рассматривает варианты повышения доступности авиа- и железнодорожных билетов, отметил премьер. Это также будет способствовать популяризации внутреннего туризма, заявил он.

22 июля Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбэк в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за каждую поездку по России стоимостью от 25 тыс. до 75 тыс. рублей соответственно.

В программу стимулирования внутрироссийского туризма войдут в том числе и круизные туры.

В программе будет участвовать 51 регион.

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