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ЦИК обсудит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
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ЦИК обсудит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центризбирком в пятницу, 24 июля, рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября. Об этом говорится в повестке предстоящего заседания, размещенной на сайте ЦИК.

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«О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)», — отмечается в документе.

Государственная дума 21 июля в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Вместе с тем этот формат исключает возможность досрочного голосования или голосования по открепительным удостоверениям.

Данный законопроект уже поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

По мнению зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании.

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