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Жительница Подмосковья попала в больницу после удара мусорным мешком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жительница подмосковных Люберец попала в больницу после того, как нее упал мешок с мусором, брошенный с 12-го этажа. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий в четверг, 23 июля.

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Инцидент произошел 14 июля, передает агентство городских новостей «Москва». 38-летняя женщина выходила из подъезда строящегося дома. В этот момент на нее упал мешок строительного мусора. Пострадавшая получила множественные травмы и переломы, в том числе повреждение позвоночника.

Сотрудники СК получили материалы о случившемся от МВД и начали проверку. Планируется получить объяснения от рабочего, сбросившего мусор, и истребовать документацию строительной компании по технике безопасности при проведении работ.

1 июля в подмосковном Красногорске на четырехлетнюю девочку упал брошенный с четвертого этажа мусорный пакет. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Установлено, что пакет, в котором были в том числе стеклянные бутылки, лежал на балконе общего пользования 23-го этажа. Его бросили вниз дети, которые играли на этом балконе. Следователи выяснили, что это семилетний сын одной из жительниц дома и пришедшие к нему в гости друзья.

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