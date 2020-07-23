Минтранс России разъяснил условия возврата авиабилетов

Воздушный кодекс России федеральным законом от 8 июня 2020 года дополнен ст. 107.2, устанавливающей особый порядок возврата авиабилетов пассажирам. Разъяснения по возврату опубликовало Министерство транспорта в четверг, 23 июля.

«Статья 107.2 Воздушного кодекса Российской Федерации устанавливает, что при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации авиакомпания обязана вернуть пассажиру провозную плату по договорам воздушной перевозки независимо от того, заключены ли они по возвратному или невозвратному тарифу», — отметили в Минтрансе.

Статья устанавливает, что авиакомпании обязаны вернуть пассажиру деньги за билеты на перелеты в Китай с датами вылета с 1 февраля ‎и на билеты на все авиаперевозки с датами вылета с 18 марта в связи с введением режима повышенной готовности.

Для оформления возврата авиабилета он должен быть куплен до 1 мая 2020 года. Билеты, купленные после этого срока, нельзя будет обменять на ваучеры.

Министерство разъясняет, что деньги за билет большинство пассажиров смогут получить только через три года, при этом в течение всего срока до возврата на эту сумму должны начисляться проценты за пользование денежными средствами.

Деньги за неиспользованный билет можно вернуть двумя способами. До окончания установленного срока в три года можно воспользоваться ими как ваучером — купить на них новый билет и другие услуги авиакомпании. Второй вариант — дождаться трех лет с даты отправления рейса и получить средства.

Раньше этого срока деньги могут получить инвалиды I или II групп; лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы; ветераны Великой Отечественной войны; члены многодетной семьи. Для них срок возврата денег установлен в 10 дней со дня получения авиакомпанией заявления о возврате.

При этом авиаперевозчик не вправе устанавливать ограничения по принятию ваучера, связанные с маршрутом или датой, если такие билеты есть в продаже.

Законопроект Минтранса о выдаче ваучеров вместо возврата денег за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры был внесен в Госдуму в начале мая. Такие меры были приняты в связи с введенным на фоне пандемии коронавирусной инфекции запретом на международные авиаперевозки. 8 июня президент России Владимир Путин подписал данный закон.

7 июля правительство России утвердило право авиакомпаний вместо возврата денег за отмененные рейсы выдавать пассажирам ваучеры. В документе приводится перечень обстоятельств, при которых перевозчик обязан в течение трех лет принять ранее уплаченную сумму в счет оплаты другого перелета и дополнительных услуг.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в страну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после возвращения в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.