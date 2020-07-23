Под колпаком: что глава РУСАДА делал неправильно и почему

22 июля Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пытается отвлечь внимание общественности от нарушений, выявленных при внешнем аудите. Проверку проводила независимая компания, чьи выводы агентство назвало «несостоятельными домыслами» и преднамеренной фабрикацией фактов против его руководителя Юрия Гануса. Но противоречия обнаружились не только во время аудита. Несколько лет назад на них обратил внимание бывший финансовый директор РУСАДА Виктор Бочаров, который после этого уволился. О каких разногласиях идет речь и как российское агентство выполняло все желания WADA после допингового скандала — в материале «Известий».

Итоги аудита

Аудит бизнес-процессов РУСАДА проводила независимая компания «Финэкспертиза». Она проверяла три аспекта: «Реализация продукции», «Приобретение товаров, работ и услуг» и «Вознаграждение сотрудников». Основанием для процедуры стала попытка генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, «задним числом утвердить и аудитора, и аудиторскую отчетность». Выводы специалистов олимпийский комитет, который является учредителем агентства, опубликовал 14 июля.

В ходе проверки компания установила факты, «которые несут или могут нести потенциальные риски наличия коррупции, конфликта интересов, злоупотребления нормами закона, злоупотребления положением руководителя РАА «РУСАДА».

Аудиторов смутило множество вещей: к примеру, счета за такси на 11 млн рублей, которые агентство пыталось частично скрыть. Кроме того, «Финэкспертиза» обнаружила, что Ганус заказывал за счет организации индивидуальные уроки английского, а также передавал в бухгалтерию далеко не все отчеты по командировкам. Помимо этого, компания установила факты фальсификации подписей контрагентов по договорам гражданско-правового характера.

В ответ РУСАДА опубликовала 69-страничный документ, в котором разъяснила каждую претензию. В резюме агентство заявило, что «аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы при проведении своего аудита» и поэтому «объективность суждений и выводов» «представляется крайне спорной вне зависимости от избранной ими скрытой формы проведения исследования». Кроме того, организация обвинила «Финэкспертизу» в фабрикации данных, направленных против гендиректора.

ОКР остался на стороне аудиторов. В комитете подчеркнули, что РУСАДА, к примеру, нигде в своем ответе не опровергает фальсификацию подписей и другие факты.

«К сожалению, Юрий Ганус в стремлении завуалировать открывшиеся проблемы регулярно выступает с агрессивными заявлениями, в которых при этом противоречит сам себе. [На одной из пресс-конференций] он доказывал, что сумма в 11 млн рублей в качестве расходов на такси не соответствует действительности и никогда не тратилась его организацией. Однако в опубликованных 21 июля «Доводах РАА «РУСАДА» уже признает, что указанная сумма действительно была потрачена на услуги такси. Именно на это, в частности, и указывают аудиторы, которые по результатам проверки подняли вопрос о непрозрачности израсходованных сумм. Если генеральный директор сам путается в собственных заявлениях, то о какой предвзятости проверяющей компании вообще можно говорить?» — заявили в ОКР.

Под колпаком WADA

Бывший финансовый директор РУСАДА Виктор Бочаров в беседе с «Известиями» отметил, что увидел серьезные нарушения в документах агентства еще в 2017 году.

Вскоре после допингового скандала в 2015-м WADA лишило российскую организацию соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Для восстановления статуса стороны разработали и согласовали «дорожную карту» — основной документ в их отношениях. Карта была рассчитана на два года.

Лишь в 2017 году незадолго до истечения срока действия документа Бочаров обнаружил, что он подписан только российской стороной.

— «Дорожную карту» мне долго никто не показывал. Я об этом просил, в документах ее не находил, но в конце концов она отыскалась. Моей основной задачей тогда было получение бюджетного финансирования из Минфина. Я во всех документах ссылаюсь на эту «дорожную карту», все это принимают. Когда я ее увидел, у меня волосы дыбом встали. Она была подписана со стороны [бывшего тогда министром спорта Виталия] Мутко. Но со стороны WADA она подписана не была , — объяснил он «Известиям».

Бочаров добавил, что в связи с этим у РУСАДА не было никакого основания просить у Минфина бюджетные средства, но никто не обращал на это внимания. По факту, заметил он, это был обман российских финансовых властей.

Тогда гендиректором РУСАДА уже был Ганус. В ответ на замечание финансового директора он отмахнулся: мол, зачем требовать уважаемых людей из уважаемой организации подписывать документ задним числом.

Вскоре после обнаружения нарушения Бочаров отказался согласовывать договор о выплате гонорара двум экспертам WADA. По «дорожной карте» они должны были в течение двух лет консультировать РУСАДА и получать за это миллион долларов в год. После истечения срока действия карты оснований для подписания нового договора или «продления» работы экспертов не было.Тем более по факту, в 2017-2018 годах из двух экспертов в организации большую часть времени присутствовал только один.

Эти нарушения могли стать хорошей стартовой позицией в переговорах и поводом для отстаивания интересов российских спортсменов.

Но Ганус настаивал на подписании, так как на этом настаивала WADA. По словам бывшего финдиректора, его руководитель был уверен, что все требования зарубежных коллег следует выполнять беспрекословно и без обсуждений. Такой же позиции придерживалась его заместитель Маргарита Пахноцкая.

По сути, подчеркнул Бочаров, руководство РУСАДА тогда подчинялось экспертам WADA и выполняло все их предписания и требования. При подходе «WADA только требует и всё получает, а РУСАДА исполняет любой каприз хозяев» ни о каких интересах российского спорта говорить не приходится, отметил он.

Но российское агентство платило не только им, отметил он. По неподписанной «дорожной карте» организация заключила договор и с Британским антидопинговым агентством UKAD. Его сотрудники должны были консультировать российских коллег. За это РУСАДА платило им 1,2 млн фунтов стерлингов в год.

Бочаров рассказал «Известиям», что никаких документов об оказании экспертами WADA и UKAD услуг по консультации он не видел, а до UKAD часто даже не мог дозвониться. Британские коллеги время от времени присылали отчет о своей работе, который, по словам собеседника издания, даже не трудились правильно юридически оформить. Но деньги из российского бюджета они за это получали.

— Какие-то документы приходили, какие-то нет. Мое общение с ними шло на техническом уровне, а всё остальное — через Гануса. Я ему говорил об этом, он отвечал: нет, это международная практика. Но я прекрасно знаю международную практику. Нельзя так делать. Без закрывающих документов в международной практике ничего не работает. Это основание для суда. Он мне: «Какой суд? Там люди уважаемые, а мы кто такие? Мы во всем виноваты, должны ушами по щекам себя бить».

Бывший финдиректор написал большое письмо в Минфин, где подробно обрисовал ситуацию, но никакой реакции на это не последовало. Затем он уволился.

Ганус

Юрий Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года. Он сменил на этом посту исполняющую обязанности гендиректора Анну Анцелиович. Увольнение бывших руководителей тоже было прописано в «дорожной карте» как одно из обязательных требований.

Кандидатуру Гануса отобрали из числа соискателей те же эксперты WADA, затем ОКР заключил с ним контракт. По нему гендиректор получал зарплату в два раза больше предыдущего руководителя.