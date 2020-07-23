В Госдуме назвали неразумным наказывать мотоциклистов за лавирование

Наказание для мотоциклистов за опасное лавирование в 15 тыс. рублей неразумно и не соотносится с угрозой безопасности, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в четверг, 23 июля.

Ранее в этот день сообщалось, что депутат ГД Светлана Бессараб разработала законопроект, запрещающий мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) направлен на обсуждение в правительство.

Он предполагает штраф в размере 3 тыс. рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем и 15 тыс. рублей — за опасное лавирование по междурядью.

Депутат Васильев убежден, что предложенная норма не вступит в силу. Дело в том, что в КоАПе отсутствуют такие верхние планки санкций за нарушения ПДД, отметил парламентарий.

«За выезд на встречную полосу автомобилистам наказание меньше 15 тыс. рублей. Это при том, что больше всего жертв и трупов из-за выезда на полосу встречного движения в момент, когда это запрещено», — сказал депутат.

По действующему КоАП выезд в нарушение ПДД на встречную полосу влечет штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«В городе мотоциклисты, конечно, разбиваются, но это совершенно другие скорости. И тут скорее надо работать с превышением скорости, с теми, кто намеренно выезжает вечером без глушителя и гоняет по городу на заднем колесе», — отметил Васильев.

Он указал на опыт европейских и азиатских государств, где мотоциклисты помогают бороться с заторами на дорогах.

«Если посмотреть на улицу Рима или Неаполя, то мы увидим, что она будет заставлена мотороллерами, скутерами, мотоциклами и их процент будет больше, чем автомобилей, то есть это вопрос количества транспортных средств в потоке, и тут уже большинство определяет культуру меньшинства, а меньшинство в данном случае — автомобилисты», — добавил депутат Госдумы.

Закручивание гаек для людей, которые жертвуют своим комфортом для того, чтобы сделать меньше пробок на дорогах, — это тупиковый путь, заключил Александр Васильев.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте ГИБДД, за последние пять лет зафиксировано 35,5 тыс. ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В результате погибли 3958 человек, еще более 38 тыс. получили ранения.