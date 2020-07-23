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Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Суд вынес приговор предпринимателю Станиславу Кюнеру по делу о хищении средств при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево. Как стало известно в четверг, 23 июля, бизнесмен приговорен к 8 годам колонии.

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«Признать Кюнера виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима», — цитирует приговор судьи Сергея Груздева ТАСС.

Кроме того, предпринимателю назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.

Слушание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела грифа «совершенно секретно». Сторона обвинения запрашивала для подсудимого семь лет колонии строгого режима.

В мае 2017 года стало известно, что обвиняемые по делу о хищении 225 млн рублей при строительстве резиденции президента полностью признали свою вину

Следствие установило, что гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, экс-глава строительной компании Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский в начале 2017 года участвовали в хищении средств при строительстве «Объекта № 53» ФСО России — дома приемов президента России. Похищено было около 225 млн рублей.

Также Кюнер занимал должность замглавы ФГУП «Атэкс». Эту должность занимал в то время Андрей Каминов, стоящий во главе преступной группировки.

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