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Парад кораблей на Телецком озере перенесли в Алтайском крае

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В Алтайском крае традиционный Телецкий водный праздник, а также парад кораблей ко Дню Военно-морского флота перенесли из-за коронавируса. В информационно-туристическом центре «Кедрогор» пока не могут назвать точной даты, но предварительно мероприятие намечено на август, пишет «Наш Бийск».

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Телецкий водный праздник и парад кораблей на Телецком озере проходят каждый год в Артыбаше, отмечает altapress.ru. В программе обычно спортивные конкурсы, презентации подводного мира, культурологические и этнографические экскурсии, концерт и салют.

Напомним, в августе в Липецке планируют провести фестиваль граффити. В ближайшее время власти согласуют территорию проведения форума и список участников.

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