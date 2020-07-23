Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Ликвидация последствий разлива топлива на Таймыре завершится 31 июля
Общество
8277 человек вылечились от коронавируса в России за сутки
Общество
СК объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова
Мир
В РФ понадеялись на развитие военного сотрудничества с Турцией
Мир
Китай рассмотрит возможность закрытия генконсульства США в Чэнду
Сюжет:

Замминистра спорта Новикова уволили по сокращению

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра спорта России Павел Новиков освобожден от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 23 июля.

Причиной увольнения стало сокращение должности.

Мишустин подписал постановление, сокращающее число заместителей министра спорта с семи до пяти, в конце апреля.

В июне источники сообщили, что оптимизация коснется Павла Новикова и Игоря Сидоркевича.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020