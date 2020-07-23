В РФ понадеялись на развитие военного сотрудничества с Турцией

В Министерстве иностранных дел (МИД) России не видят препятствий для развития дальнейшего военно-технического сотрудничества с Турцией, заявил в четверг, 23 июля, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Что касается возможности приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК (зенитно-ракетный комплекс. — Ред.) С-400 «Триумф», то не видим принципиальных препятствий для развития уже накопленного позитивного опыта в сфере высокотехнологичного военно-технического сотрудничества с турецкой стороной», — сказал Пилипсон в интервью «РИА Новости».

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США были недовольны сделкой и неоднократно грозились ввести ограничения против Турции.

В конце мая 2020 года заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил о готовящихся санкциях в отношении турецкой стороны.

ЗСК С-400 «Триумф» способен уничтожать современные цели воздушного нападения, например баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.