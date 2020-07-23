СК объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова

Следственный комитет (СК) России 23 июля объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Следствие требует заочного ареста Андрея Юрьевича Титаренко. Согласно данным следствия, он проходит по делу Абызова и объявлен в международный розыск», — заявила представитель суда.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

В июне 2020 года двух фигурантов по делу Абызова — Владимира Ниязова и Сергея Столярова — объявили в международный розыск и заочно арестовали.

СК 14 июля 2020 года установил причастность Абызова и соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и коммерческого подкупа. Кроме того, следствие потребовало арестовать нескольких бывших топ-менеджеров компании «СИБЭКО».

По версии следствия, Абызов и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и РЭС. Затем они вывели деньги из России, разместив их на счетах на территории Кипра. После этого деньги были конвертированы в доллары США для создания видимости правомерности владения ими.

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Он был министром по координации деятельности «Открытого правительства» России с мая 2012 года. Через шесть лет покинул пост в связи с упразднением должности.