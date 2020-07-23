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Глава МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает в том числе возможность проведения Олимпиады в Токио в 2021 году без зрителей. Об этом заявил глава организации Томас Бах.

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Нужно быть готовыми к проведению Игр по разным сценариям, заявил Бах телеканалу NHK (Япония).

«Никто не хочет, чтобы соревнования проходили при пустых трибунах, но ради обеспечения главной цели — безопасности — МОК готов пойти и на такой вариант», — сказал он.

Накануне более 60% респондентов, которые были опрошены японским национальным телевидением NHK, выступили за отмену или повторный перенос летних Олимпийских игр в Токио.

На вопрос о том, следует ли провести соревнования без зрителей, 42% респондентов ответили согласием, 53% были против. При этом 71% опрошенных заявил, что сильно интересуется Олимпиадой, заинтересованы в некоторой степени 48%, не интересуются совсем 22%.

14 июля сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность упрощения въезда в страну для участников летних Олимпийских игр, запланированных на август 2021 года.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии на следующий год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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