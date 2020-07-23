Ликвидация последствий разлива топлива на Таймыре завершится 31 июля

Работы по устранению последствий разлива авиационного топлива в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края завершатся 31 июля. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте районной администрации.

«На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард продолжаются обработка сорбентами водных поверхностей, уточнение объемов собранной топливно-водяной смеси и нефтепродукта, а также мониторинг экологической обстановки. Согласно плану по ликвидации последствий аварии завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля», — говорится в заявлении.

Кроме того, продолжаются дополнительная промывка створа ручья, проверка боновых заграждений на озерах и опорожнение поврежденного трубопровода.

На данный момент в ликвидации аварии участвуют 14 человек, шесть единиц техники, два плавсредства и три воздушных судна.

Разлив топлива произошел 12 июля в результате разгерметизации трубопровода при перекачке с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард. Всего вылилось более 44 т на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию.

Региональное управление СК возбудило дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. 13 июля в поселке был объявлен режим ЧС муниципального характера, пишет «Газета.ру».

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заверил, что Минприроды и Росприроднадзор делают все необходимое, чтобы ликвидировать последствия данного разлива.