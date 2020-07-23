Летний кинозал под открытым небом откроют в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске при городском Парке культуры и отдыха имени Гагарина откроют летний кинотеатр под открытым небом. В нем будут показывать фильмы из золотой коллекции «Мосфильма» каждый четверг начиная с 23 июля.

В этот четверг можно будет увидеть картину Михаила Калатозова «Верные друзья», а в следующий четверг, 30 июля, фильм режиссера Георгия Данелия «Кин-дза-дза!».

В общей сложности до октября покажут около 30 картин. Их будут демонстрировать на площадке парка — бывшем картодроме. Вход обещают сделать свободным.

Как пишет ИА SakhalinMedia, открытый кинотеатр вмещает более 100 зрителей. Предусмотрены и дополнительные места. В случае плохой погоды показы будут проводить в стеклянном шатре.

23 июня сообщалось, что еще в четырех городах Московской области запустят автокинотеатры в рамках проекта «Кинопаркинг». Речь идет о парковках центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне, Дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуево, ТЦ «Глобус» в Электростали, а также парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове.