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Названа стоимость техобслуживания Lada Niva

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Фото: АвтоВАЗ
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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил стоимость планового технического обслуживания (ТО) для внедорожника Lada Niva. Об этом 23 июля сообщает «Лада Онлайн».

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Так, первый раз станцию технического обслуживания (СТО) автомобиль должен посетить уже при пробеге 2000–3000 км. Стоимость ТО при этом составит 4200 рублей.

Следующее ТО Lada Niva должна пройти на пробеге 9500–10 500 км. Его стоимость — 5900 рублей. Дальнейшее обращение на СТО для прохождения технического обслуживания предусматривается через каждые 15 тыс. км пробега. Цена в зависимости от пробега составит от 7800 до 9900 рублей.

Продажи внедорожника Lada Niva, который раньше выпускался под брендом Chevrolet, начались 21 июля.

Базовая комплектация Classic стоит 726 тыс. рублей. Топовый вариант Luxe Off-road обойдется уже в 869 тыс. рублей.

Автомобиль получил оригинальные решетку радиатора, фары и фонари. В салоне появился новый руль, а на передней панели располагается сенсорный экран с быстрым доступом к любым приложениям.

Внедорожник Lada Niva оборудован 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л. с. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. Машина оснащена системой полного привода и способна преодолевать серьезное бездорожье, а также броды глубиной до 500 мм.

13 июля сообщалось, что АвтоВАЗ изменил комплектации модели Lada Largus, исключив одну опцию комфорта.

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