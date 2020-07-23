8277 человек вылечились от коронавируса в России за сутки

8277 человек вылечились от коронавируса в России за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 23 июля.

«За последние сутки в России выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов», — также говорится в сообщении.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

Ранее, 23 июля, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила о 453 вылечившихся пациентах в столице за последние сутки. Общее число выздоровевших в городе превысило 173 тыс. человек.

В этот же день сообщалось, что ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк) обнаружили антитела, способные нейтрализовать коронавирусную инфекцию.

Отмечалось, что специалисты исследовали 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, способных бороться с инфекцией, из них 19 оказались эффективными при уничтожении частиц коронавируса в легких. Эксперименты на хомяках показали, что инъекция «коктейля» из этих антител может заменить вакцину от вируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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