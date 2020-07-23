Более 173 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 173 тыс. человек. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в четверг, 23 июля.

За последние сутки вылечились 453 пациента. Общее число завершивших лечение достигло 173 392, сказала она.

Накануне вице-мэр сообщила о 1168 вылечившихся за сутки и 172 939 за всё время распространения инфекции.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для болеющих. Для этого нужно соответствовать ряду требований: возраст 18–55 лет, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, излечившиеся от инфекции, могут стать и социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

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