Назначен врио мэра Норильска

Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен и.о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 22 июля на период до проведения внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель Главы города Норильска по общим вопросам», — рассказали в администрации.

При этом проведение внеочередной сессии Норильского Городского Совета депутатов, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке Ахметчина и назначении исполняющего полномочия главы города до его избрания, запланировано на 28 июля.

20 июля Ахметчин сообщил о своей отставке. Градоначальник объяснил уход с поста негативом в свой адрес после совещания по коронавирусной инфекции в регионе с губернатором края.

«Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке», — цитирует его «Газета.ру».

В середине июня против Ахметчина было возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города признался, что знал о разливе топлива еще в день происшествия.

При этом Ахметчин не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.