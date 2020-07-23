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Назначен врио мэра Норильска

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Фото: официальный сайт города Норильска/norilsk-city.ru
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Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен и.о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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«С 22 июля на период до проведения внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель Главы города Норильска по общим вопросам», — рассказали в администрации.

При этом проведение внеочередной сессии Норильского Городского Совета депутатов, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке Ахметчина и назначении исполняющего полномочия главы города до его избрания, запланировано на 28 июля.

20 июля Ахметчин сообщил о своей отставке. Градоначальник объяснил уход с поста негативом в свой адрес после совещания по коронавирусной инфекции в регионе с губернатором края.

«Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке», — цитирует его «Газета.ру».

В середине июня против Ахметчина было возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города признался, что знал о разливе топлива еще в день происшествия.

При этом Ахметчин не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.

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