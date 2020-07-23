Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам коммунальных услуг. Об этом он заявил 23 июля на совещании по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к зиме.

В ходе встречи и.о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин уведомил врио главы региона о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. По его словам, задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией... Людей волнуют цены. <...> Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — цитируют Дегтярева «РИА Новости».

Врио главы региона напомнил, что 2018 году Хабаровский край занял 72 место из 85 мы по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Дегтярев выразил уверенность, что население не может погасить платежи исключительно из-за высоких тарифов.

«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо», — добавил он.

Как уточнил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, власти региона рассмотрят вопрос о снижение тарифов для малообеспеченных граждан. Он отметил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, подчеркнув, что все возникающие проблемы разрешаются в ручном режиме.

21 июля Дегтярев, накануне назначенный на пост врио губернатора, прибыл в Хабаровский край. Его представили местному правительству. В этот же день Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия.

В этот же день Дегтярев указал на то, что некоторые экономические показатели Хабаровского края вызывают тревогу. По его словам, это связано с пандемией коронавирусной инфекции и некоторыми решениями правительства края. В числе своих основных задач на посту чиновник назвал реализацию нацпроектов, подготовку к отопительному сезону и борьбу с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.