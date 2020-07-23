Российские врачи проработают в Киргизии около месяца

Группа российских врачей, прибывшая в Киргизию для содействия медикам республики, будет продолжать работу около месяца. Об этом заявил в четверг, 23 июля, руководитель группы, заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов в ходе встречи с представителями киргизского Минздрава.

«Мы пробудем в республике около месяца, за это время мы будем оказывать содействие в организации помощи больным с COVID-19. Также российские специалисты будут работать в «красной зоне» и оказывать практическую помощь в лечении больных», — цитирует его ТАСС.

По словам Кустова, в группу из 50 врачей входят хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных коронавирусной инфекцией.

В Киргизии россияне будут оказывать «практическую помощь» коллегам в борьбе с распространением COVID-19. Российские медики уже 23 июля будут направлены в больницы Бишкека, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей.

Это уже вторая группа российских медиков, направленных в Киргизию для помощи в лечении больных COVID-19. В ночь на 22 июля спецборт Минобороны России доставил в Бишкек шесть бригад военных врачей, которые прибыли на помощь коллегам в военные госпитали столицы страны и областного центра Ош.

25 июля борт МЧС России доставит партию гуманитарной помощи еще на 150 млн рублей, в том числе медоборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. 18 июля Россия передала Киргизии 31 аппарат искусственной вентиляции легких, 500 тыс. хирургических масок и другие медицинские составляющие, пишет «Газета.ру».

Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии зарегистрировали 18 марта. Киргизское правительство ввело режим ЧП в стране с 22 марта по 22 апреля. Затем режим был продлен в ряде городов и районов.

По состоянию на 23 июля, в республике выявлено 28 980 случаев заболевания COVID-19, из них 1 111 летальных исходов. С начала вспышки инфекции из больниц выписаны 15 536 пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.