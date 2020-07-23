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Дегтярев намерен разобраться с недобросовестными поставщиками топлива

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Администрации Хабаровского края
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Власти Хабаровского края намерены прибегать к жестким мерам в отношении недобросовестных поставщиков, которые выступают посредниками в завозе топлива на отдаленные территории региона, заявил 23 июля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе совещания по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к зиме.

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«Попрошу министерство ЖКХ совместно с комитетом по ТЭК подготовить мне справку недобросовестных поставщиках, кто пытается нажиться на «северном завозе» и на других вопросах. Будем обращаться в правоохранительные органы», — цитирует его «РИА Новости».

Дегтярев пообещал решительным образом разбираться с теми, кто выигрывает конкурс, заведомо понимая, что они не могут исполнить обязательства.

21 июля Дегтярев указал на то, что некоторые экономические показатели Хабаровского края вызывают тревогу. По его словам, это связано с пандемией коронавирусной инфекции и некоторыми решениями правительства края.

В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов заявил, что за два года губернаторства Сергея Фургала регион опустился в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России на 45 позиций. В 2018 году он был на 18-м месте, к нынешнему упал до 63-го.

Ранее 21 июля Дегтярев, накануне назначенный на пост врио губернатора, прибыл в Хабаровский край. Его представили местному правительству. В этот же день Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.

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