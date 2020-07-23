Российские студенты рассказали о выполнении практических работ на «удаленке»

Около четверти российских студентов во время пандемии коронавируса проводили практические занятия дома. У такой же части учащихся они были заменены теорией, свидетельствует опрос, проведенный сервисом hh.ru.

24% респондентов рассказали, что проводили практикумы и лабораторные работы дома с видеоотчетом, у 24% вместо них была теория, передает ТАСС.

29% опрошенных рассказали, что занимались физкультурой по учебно-методическим материалам.

Всего о закрытии вузов для посещения заявили 93% участников опроса. На этот период большинство учащихся перешло на удаленную учебу. 54% заявили о занятиях в смешанном формате, около трети — о самостоятельном обучении.

У 38% переход на удаленный формат не сказался на календарном графике учебы, у четверти сессия была перенесена. 14% рассказали, что у них изменились сроки защиты дипломов или диссертаций.18% учащихся самостоятельно осваивали материалы ежегодной учебной практики, 12% проходили эту практику дистанционно. У 14% опрошенных практику отменили, у 12% — перенесли.

Комментируя преимущества удаленного обучения, 56% опрошенных заявили о спокойной обстановке, 48% — об экономии времени, 26% — об уменьшении количества лишней информации. 27% не заметили в таком формате никаких преимуществ.

Главными недостатками были названы невозможность сконцентрироваться на учебном процессе (44%), нехватка личного общения (39%) и затруднения в освоении материала (37%).

В июне было опубликовано исследование, согласно которому выпускникам вузов после пандемии коронавируса будет сложнее устроиться на работу. Причиной названо то, что многие более взрослые специалисты из-за ситуации в мире стали безработными, и работодатели будут предпочитать их молодежи.