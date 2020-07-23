Старый мост в Биробиджане закроют на ремонт

В Биробиджане 25 июля закроют старый мост через реку Биру. Движение транспортных средств через переправу будет прекращено с 8:00 до 18:00. В это время там будет проводиться ямочный ремонт.

Как заявил мэр города Александр Головатый, чьи слова приводит ИА EAOMedia, пока идет государственная экспертиза проекта, приступить к реконструкции моста невозможно. До тех пор, пока проект не пройдет все необходимые процедуры, будет проводиться ямочный ремонт.

При этом градоначальник признал, что это только временное решение проблемы.

Головатый предположил, что реконструкция моста начнется во втором полугодии 2020 года.