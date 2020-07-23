Подросток утонул в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку после гибели 11-летнего мальчика в городском водоеме. Представители ведомства должны дать оценку деятельности органов системы профилактики.

Инцидент произошел 22 июля в водоеме в лесополосе Сининского парка. Подробности случившегося сейчас выясняются.

Как пишет ИА AmurMedia, в этот же день во время купания в реке Амур в Кировском районе Хабаровска погибла семилетняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

21 июля сообщалось, что в Уфе на одном из самых опасных мест по течению реки Белой от пляжа «Солнечный» утонул ребенок. Родители вместе с тремя детьми отмечали на берегу, когда дети захотели искупаться. Взрослые рассказали, что следили за ними и увидели, что все трое начали тонуть. Одного мальчика спасти не удалось.