Водитель ВАЗ устроил стрельбу на востоке Москве

В столице на Щелковском шоссе водитель автомобиля ВАЗ устроил стрельбу из пистолета. Об этом 23 июля сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Подробности произошедшего выясняются.

22 июля полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы, устроенной накануне неизвестным в московской деревне Мякинино. Отмечается, в результате дорожного конфликта водитель иномарки выстрелил из травматического оружия в двух мужчин, а затем скрылся.