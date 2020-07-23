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Водитель ВАЗ устроил стрельбу на востоке Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В столице на Щелковском шоссе водитель автомобиля ВАЗ устроил стрельбу из пистолета. Об этом 23 июля сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Подробности произошедшего выясняются.

22 июля полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы, устроенной накануне неизвестным в московской деревне Мякинино. Отмечается, в результате дорожного конфликта водитель иномарки выстрелил из травматического оружия в двух мужчин, а затем скрылся.

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