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Пользователи Reddit перечислили меняющие жизнь недорогие покупки

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Фото: Depositphotos
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Пользователи американского сайта Reddit перечислили бытовые покупки на сумму до $100, которые кардинально изменили их жизнь, сделав ее комфортнее.

Пост набрал более 40 тыс. комментариев. Среди самых популярных оказались огромное одеяло, датчики света, реагирующие на движение, острые ножи, массажный валик, удобная подушка и плотные занавески.

Чтобы жизнь оказалась еще комфортнее, пользователи посоветовали также приобрести комнатные растения. Были и более оригинальные покупки. Например, AnxiouslyAmicable рассказал, что теперь не представляет своей жизни без вертикальной мыши для компьютера.

В сентябре прошлого года пользователи Reddit поделились самыми раздражающими вопросами. Самым неприятным был признан «Что с твоим лицом?».

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