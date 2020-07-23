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Госдеп США обвинил Россию в невозможности наладить отношения двух стран

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com
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Из-за поведения России прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

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По его словам, действия американских властей являются лишь противодействием «давней модели поведения» России.

«Недавние шаги... являются частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса с россиянами», — сказал 21 июля Бигэн на слушаниях в сенате.

6 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит в США договороспособного партнера и утратила доверие к Вашингтону. Заместитель министра напомнил, что американская сторона всё чаще отказывается от выполнения своих обязательств и расторгает различные договоры.

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