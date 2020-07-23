Госдеп США обвинил Россию в невозможности наладить отношения двух стран

Из-за поведения России прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

По его словам, действия американских властей являются лишь противодействием «давней модели поведения» России.

«Недавние шаги... являются частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса с россиянами», — сказал 21 июля Бигэн на слушаниях в сенате.

6 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит в США договороспособного партнера и утратила доверие к Вашингтону. Заместитель министра напомнил, что американская сторона всё чаще отказывается от выполнения своих обязательств и расторгает различные договоры.