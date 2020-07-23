Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США

Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля.

21 июля США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это тем, что Китай совершает кражу американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах, что наносит гигантский ущерб экономике США.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин не оставит подобное без ответа.

«У США гораздо больше дипломатических представительств и сотрудников, работающих в Китае. Поэтому, если США намерены пойти по этому неправильному пути, мы ответим решительно», — приводит его слова издание.

Ранее в среду американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут потребовать от Китая закрытия других дипломатических учреждений в стране вслед за генеральным консульством в Хьюстоне.

По его словам, у американских властей появилась информация, что в генконсульстве сотрудники сжигали документы и другие бумаги.

Однако издание Associated Press сообщило, что пожарные отреагировали на сообщения о сожжении бумаг на территории консульства, но им запретили доступ на объект.