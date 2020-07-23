Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

В Тибетском автономном районе Китая сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло 23 июля в 04:07 по местному времени (22 июля в 23:07 мск) примерно в 452 км к северо-западу от города Сага. Его эпицентр залегал на глубине 10 км.

В последующие несколько часов в регионе произошли еще два землетрясения магнитудами 4,5 и 4,1.

Местные СМИ сообщают, что толчки зафиксированы на территории безлюдного Тибетского нагорья.

Информация о материальном ущербе или пострадавших не поступала.

18 июля у берегов островного государства Самоа в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2.