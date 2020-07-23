Mitsubishi прекратит выпуск внедорожника Pajero

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors с 2021 ода откажется от производства одной из самых знаменитых и популярных моделей - внедорожника Pajero, сообщает 23 июля газета Nikkei.

Издание отмечает, что компания приступила к разработке плана закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу.

Производство Pajero для японского рынка было остановлено еще в 2019 году, автомобиль выпускали только для экспорта. Однако спрос на Pajero продолжил падать, в связи с чем концерн решил совсем отказаться от этих внедорожников.

После закрытия завода в Гифу сборка таких моделей как Outlander и Delica будет перенесена на другие предприятия.

Pajero стал одним из первых автомобилей, который принес Mitsubishi мировую известность. Всего было произведено более 3,2 млн экземпляров этой модели.

21 июля стало известно, что французский автопроизводитель Renault отложил выпуск кроссовера Duster нового поколения. Согласно первоначальным планам, автомобиль должен был встать на конвейер в августе 2020 года в России.