Прямой эфир

Диетолог назвала способ добиться подтянутого живота

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В качестве эффективного способа избавления от лишних килограммов всё большую популярность приобретает бодифлекс, рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.

Толку с тощего не будет: бодипозитив набирает популярность
Американка возмутилась словом «толстый» в школьном задании

Бодифлекс представляет собой систему дыхательных тренировок. Лишние килограммы уходят за счет сочетание дыхания с активным участием диафрагмы и статичных упражнений.

По словам Скромной, для получения желаемого результата такие тренировки должны сочетаться с правильным питанием и физической активностью.

Для того, чтобы подтянуть живот можно использовать упражнение вакуум, отметила она.

«Это упражнение укрепляет глубокие мышцы пресса, держит их в постоянном тонусе, у нас не «выпадает» живот. Расслабленный, неукрепленный живот имеет свойство к вечеру, или когда мы выпили воды, расслабляться и становиться больше, он расползается. Вакуум может сузить талию», — цитирует эксперта 23 июля радио Sputnik.

Вакуум представляет собой технику втягивания живота и задержки дыхания.

По словам Скоромной, жир таким способом не сжигается, но мышцы укрепляются и нормализуется обмен веществ.

Ранее в июле диетолог Елена Соломатина назвала незаменимые при похудении продукты. По словам специалиста, прежде всего в рационе должны быть овощи, богатые клетчаткой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020