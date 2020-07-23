Диетолог назвала способ добиться подтянутого живота

В качестве эффективного способа избавления от лишних килограммов всё большую популярность приобретает бодифлекс, рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.

Бодифлекс представляет собой систему дыхательных тренировок. Лишние килограммы уходят за счет сочетание дыхания с активным участием диафрагмы и статичных упражнений.

По словам Скромной, для получения желаемого результата такие тренировки должны сочетаться с правильным питанием и физической активностью.

Для того, чтобы подтянуть живот можно использовать упражнение вакуум, отметила она.

«Это упражнение укрепляет глубокие мышцы пресса, держит их в постоянном тонусе, у нас не «выпадает» живот. Расслабленный, неукрепленный живот имеет свойство к вечеру, или когда мы выпили воды, расслабляться и становиться больше, он расползается. Вакуум может сузить талию», — цитирует эксперта 23 июля радио Sputnik.

Вакуум представляет собой технику втягивания живота и задержки дыхания.

По словам Скоромной, жир таким способом не сжигается, но мышцы укрепляются и нормализуется обмен веществ.

Ранее в июле диетолог Елена Соломатина назвала незаменимые при похудении продукты. По словам специалиста, прежде всего в рационе должны быть овощи, богатые клетчаткой.