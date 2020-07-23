В Пскове мужчина с ножом напал на посетителя закусочной

Мужчина с ножом напал на посетителя закусочной в Пскове, сообщает «Псковское агентство информации» в среду, 23 июля.

Инцидент произошел накануне в заведении «Дельфин» на Вокзальной улице. Злоумышленник напал на другого посетителя закусочной и нанес ему ножевое ранение. О мотивах нападавшего не сообщается.

В результате мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, а пострадавшему потребовалась госпитализация.

20 июля в Москве покупатель магазина ударил охранника лезвием по лицу.

Инцидент произошел на Ключевой улице. Отмечается, что причиной нападения стала словесная перепалка между покупателем и охранником. В результате ссоры мужчина достал лезвие и ударил им по лицу сотрудника магазина.