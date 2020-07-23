Орландо Блум сделал татуировку с именем потерянного пса

Британский актер Орландо Блум сделал татуировку в память о своей пропавшей собаке Mighty (Могучий). Видео с процессом ее нанесения он опубликовал в Instagram 22 июля.

По словам актера, он искал своего питомца на протяжении семи дней: обыскал каждый двор, осмотрел все ямы, спускался к руслу местного ручья. Кроме того, у него были две собаки-ищейки, однако поиски не увенчались успехом. Позднее актер обнаружил ошейник пса и решил, что тот погиб.

«Он был больше, чем просто товарищ, между нами была душевная связь. Мне жаль. Я люблю тебя. Спасибо за всё», — написал актер.

В феврале Блум выставил в Сеть фотографию своей новой татуировки, которую сделал в честь сына Флинна. Как оказалось, татуировщик допустил ошибку в имени мальчика, которое было набито азбукой Морзе.