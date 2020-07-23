Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

В Instagram спортсмен отметил, что ему будет очень не хватать отца, который научил его практически всему в жизни.

«Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал Нурмагомедов.

Боец также опубликовал строки из Корана об уважении к родителям.

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. Причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул.

Соболезнования семье тренера выразили президент России Владимир Путин, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.