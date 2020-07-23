Трамп рассказал о своем отношении к возвращению сына в школу
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что спокойно отнесется к возвращению своего 14-летнего сына Бэррона в школу, несмотря на пандемию коронавируса.
Американский лидер подчеркнул, что образовательные учреждения должны открыться для учеников, несмотря на опасения многих, что данная мера может привести к всплеску заболевания коронавирусом в школах, пишет Thomson Reuters 22 июля.
10 июля Трамп во время выступления в Белом доме раскритиковал закрытие американских школ из-за пандемии коронавируса.
По его мнению, решение закрыть школы для детей может позволить его противникам получить политическую поддержку на президентских выборах в ноябре. Однако, отметил Трамп, это может сыграть с ними злую шутку.
7 июля американский президент назвал политическим нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть школы осенью. Это стремление не связано с желанием обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул Трамп.