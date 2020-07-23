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Стали известны детали нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» сообщит о подписании нового контракта с нападающим Артемом Дзюбой 25 июля после финала Кубка России. Об этом 22 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

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Текущий контракт истекает 31 июля 2020 года.

Предполагается, что новое соглашение будет рассчитано на два года с возможностью автоматического продления еще на один. Годовая оплата останется на прежнем уровне — €3,6–3,7 млн вместе с бонусами.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл в составе «Зенита» 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

В апреле капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба попал в список 10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами.

Позже в СМИ появилась информация о заинтересованности итальянского футбольного клуба «Милан» в его трансфере.

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