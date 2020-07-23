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Латвия может побить свой антирекорд по рождаемости

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Фото: TASS/picture alliance/Fotostand
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Латвия по итогам 2020 года может побить собственный антирекорд по рождаемости, пишет Lsm.lv 21 июля.

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Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года в стране появились на свет 8905 детей, что на 22 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Страна может побить антирекорд рождаемости 1998 года, когда в Латвии родились 18 400 детей. В 2019 году на свет появились 18 786 детей — второй наихудший показатель в обозримой истории», — пишет ERR.

За первую половину текущего года в Латвии скончались 14 073 человека. По данным на 1 июля, в стране проживали 1,901 млн человек. Существует вероятность, что к концу года в стране будет менее 1,9 млн.

В январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин назвал российские регионы с самой высокой и низкой рождаемостью.

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