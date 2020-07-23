Скончался митрополит Евлогий

В возрасте 83 лет скончался архиерей Русской православной церкви, возглавлявший Владимирскую епархию митрополит Евлогий (Смирнов). Об этом 23 июля сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в Telegram.

По его словам, митрополит Евлогий умер в среду.

Архиерей внес вклад в открытие Данилова монастыря, наместником которого стал, являлся наместником Оптиной епархии и почти 30 лет возглавлял Владимирскую епархию.

В последние годы священнослужитель находился на покое.