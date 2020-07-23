Самая яркая за семь лет комета максимально приблизится к Земле

В четверг, 23 июля, в Земле на максимально близкое расстояние приблизится комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая станет самой яркой за последние семь лет.

В Московском планетарии отметили, что комета пролетит возле земли на расстоянии в 103,52 млн км. Заметить комету можно было еще в середине июля, тогда ее свет был даже ярче.

Сейчас она видна в первой половине ночи между Капеллой и Большой Медведицей.

Комета C/2020 F3 была открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE, пишет «РИА Новости».

10 июля снимки кометы опубликовал глава Омского планетария Владимир Крупко. Специалист рассказал, что в максимуме C/2020 достигает блеска 1,4 звездной величины. С каждым днем хвост кометы увеличивается.